Informações de preço de Cod3x (CDX) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.063547 $ 0.063547 $ 0.063547 Mínimo 24h $ 0.065884 $ 0.065884 $ 0.065884 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.063547$ 0.063547 $ 0.063547 Máximo 24h $ 0.065884$ 0.065884 $ 0.065884 Máximo histórico $ 0.251359$ 0.251359 $ 0.251359 Menor preço $ 0.01749092$ 0.01749092 $ 0.01749092 Variação de Preço (1h) -- Alteração de Preço (1D) +1.45% Variação de Preço (7d) -3.68% Variação de Preço (7d) -3.68%

O preço em tempo real de Cod3x (CDX) é $0.065629. Nas últimas 24 horas, CDX foi negociado entre a mínima de $ 0.063547 e a máxima de $ 0.065884, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de CDX é $ 0.251359, enquanto o mais baixo é $ 0.01749092.

Em termos de desempenho de curto prazo, CDX variou -- na última hora, +1.45% nas últimas 24 horas e -3.68% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Cod3x (CDX)

Capitalização de mercado $ 3.24M$ 3.24M $ 3.24M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 3.24M$ 3.24M $ 3.24M Fornecimento Circulante 49.41M 49.41M 49.41M Fornecimento total 49,410,356.18176558 49,410,356.18176558 49,410,356.18176558

A capitalização de mercado atual de Cod3x é $ 3.24M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de CDX é 49.41M, com um fornecimento total de 49410356.18176558. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 3.24M.