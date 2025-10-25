O que é CLU (CLU)

CLU is an art-driven memecoin that reflects actions and emotions through high-quality illustrations, GIFs, and funny short videos. The goal is to create a solid and entertaining IP. It is based on a disoriented character with a funny face. The IP is divided into the following phases: Illustrations that indicate an action or feeling of the character. GIFs: Focused on fun and virality, with a unique touch of drawings. Short videos to attract the masses on TikTok and Instagram. In summary: A brand driven by minimalist art and a unique, disoriented character who just wants to have fun. CLU is an art-driven memecoin that reflects actions and emotions through high-quality illustrations, GIFs, and funny short videos. The goal is to create a solid and entertaining IP. It is based on a disoriented character with a funny face. The IP is divided into the following phases: Illustrations that indicate an action or feeling of the character. GIFs: Focused on fun and virality, with a unique touch of drawings. Short videos to attract the masses on TikTok and Instagram. In summary: A brand driven by minimalist art and a unique, disoriented character who just wants to have fun.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de CLU (CLU) Site oficial

Previsão de preço do CLU (em USD)

Quanto valerá CLU (CLU) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em CLU (CLU) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para CLU.

Confira a previsão de preço de CLU agora!

CLU para moedas locais

Experimente o Conversor

Tokenomics de CLU (CLU)

Compreender a tokenomics de CLU (CLU) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token CLU agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre CLU (CLU) Quanto vale hoje o CLU (CLU)? O preço ao vivo de CLU em USD é 0 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de CLU para USD? $ 0 . Confira o O preço atual de CLU para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de CLU? A capitalização de mercado de CLU é $ 58.78K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de CLU? O fornecimento circulante de CLU é de 991.18M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de CLU? CLU atingiu um preço máximo histórico de 0 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de CLU? CLU atingiu um preço minímo histórico de 0 USD . Qual é o volume de negociação de CLU? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para CLU é -- USD . CLU vai subir ainda este ano? CLU pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do CLU para uma análise mais detalhada.

Atualizações importantes da indústria sobre o CLU (CLU)