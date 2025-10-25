O que é CLONES (CLONES)

World’s 1st Decentralized AI Training Platform where YOU create, own & trade the IP. Anything a human can do on a desktop can be captured as training data, tokenized & traded, enabling true liquid ownership of AI datasets powering computer-use agents. For the first time, you hold the tools to create value in the data economy, fueling the leap from thinking AI agents to doing AI agents—where you create the data they need to perform. World’s 1st Decentralized AI Training Platform where YOU create, own & trade the IP. Anything a human can do on a desktop can be captured as training data, tokenized & traded, enabling true liquid ownership of AI datasets powering computer-use agents. For the first time, you hold the tools to create value in the data economy, fueling the leap from thinking AI agents to doing AI agents—where you create the data they need to perform.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de CLONES (CLONES) Whitepaper Site oficial

Previsão de preço do CLONES (em USD)

Quanto valerá CLONES (CLONES) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em CLONES (CLONES) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para CLONES.

Confira a previsão de preço de CLONES agora!

CLONES para moedas locais

Experimente o Conversor

Tokenomics de CLONES (CLONES)

Compreender a tokenomics de CLONES (CLONES) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token CLONES agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre CLONES (CLONES) Quanto vale hoje o CLONES (CLONES)? O preço ao vivo de CLONES em USD é 0.00029965 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de CLONES para USD? $ 0.00029965 . Confira o O preço atual de CLONES para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de CLONES? A capitalização de mercado de CLONES é $ 292.31K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de CLONES? O fornecimento circulante de CLONES é de 975.00M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de CLONES? CLONES atingiu um preço máximo histórico de 0.00472169 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de CLONES? CLONES atingiu um preço minímo histórico de 0.0002966 USD . Qual é o volume de negociação de CLONES? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para CLONES é -- USD . CLONES vai subir ainda este ano? CLONES pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do CLONES para uma análise mais detalhada.

Atualizações importantes da indústria sobre o CLONES (CLONES)