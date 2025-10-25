Informações de preço de Clankermon (CLANKERMON) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0.00185889$ 0.00185889 $ 0.00185889 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) +2.20% Alteração de Preço (1D) +18.45% Variação de Preço (7d) +23.30% Variação de Preço (7d) +23.30%

O preço em tempo real de Clankermon (CLANKERMON) é --. Nas últimas 24 horas, CLANKERMON foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de CLANKERMON é $ 0.00185889, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, CLANKERMON variou +2.20% na última hora, +18.45% nas últimas 24 horas e +23.30% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Clankermon (CLANKERMON)

Capitalização de mercado $ 816.27K$ 816.27K $ 816.27K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 816.27K$ 816.27K $ 816.27K Fornecimento Circulante 953.57M 953.57M 953.57M Fornecimento total 953,574,831.1459543 953,574,831.1459543 953,574,831.1459543

A capitalização de mercado atual de Clankermon é $ 816.27K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de CLANKERMON é 953.57M, com um fornecimento total de 953574831.1459543. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 816.27K.