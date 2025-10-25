O que é ChicagoCoin (CLT)

Chicago Coin introduces the CLT Token, a decentralized currency designed to create a transparent and fair e-sports ecosystem, empowering gamers, developers, and fans through blockchain technology. Our vision is to revolutionize the e-sports industry by providing gamers with true ownership of digital assets, fostering collaboration, and promoting economic inclusion through a decentralized economy. We are committed to continuous innovation in smart contract technology, building a collaborative community, and ensuring sustainable growth to drive long-term value for all stakeholders. Chicago Coin introduces the CLT Token, a decentralized currency designed to create a transparent and fair e-sports ecosystem, empowering gamers, developers, and fans through blockchain technology. Our vision is to revolutionize the e-sports industry by providing gamers with true ownership of digital assets, fostering collaboration, and promoting economic inclusion through a decentralized economy. We are committed to continuous innovation in smart contract technology, building a collaborative community, and ensuring sustainable growth to drive long-term value for all stakeholders.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de ChicagoCoin (CLT) Whitepaper Site oficial

Previsão de preço do ChicagoCoin (em USD)

Quanto valerá ChicagoCoin (CLT) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em ChicagoCoin (CLT) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para ChicagoCoin.

Confira a previsão de preço de ChicagoCoin agora!

CLT para moedas locais

Experimente o Conversor

Tokenomics de ChicagoCoin (CLT)

Compreender a tokenomics de ChicagoCoin (CLT) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token CLT agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre ChicagoCoin (CLT) Quanto vale hoje o ChicagoCoin (CLT)? O preço ao vivo de CLT em USD é 0.00383305 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de CLT para USD? $ 0.00383305 . Confira o O preço atual de CLT para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de ChicagoCoin? A capitalização de mercado de CLT é $ 1.06M USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de CLT? O fornecimento circulante de CLT é de 276.25M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de CLT? CLT atingiu um preço máximo histórico de 0.00507574 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de CLT? CLT atingiu um preço minímo histórico de 0.0021948 USD . Qual é o volume de negociação de CLT? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para CLT é -- USD . CLT vai subir ainda este ano? CLT pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do CLT para uma análise mais detalhada.

Atualizações importantes da indústria sobre o ChicagoCoin (CLT)