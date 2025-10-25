Informações de preço de Chi (気) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 Mínimo 24h $ 0 Máximo 24h Máximo histórico $ 0.00205066 Menor preço $ 0 Variação de Preço (1h) -2.03% Alteração de Preço (1D) -4.24% Variação de Preço (7d) -3.51%

O preço em tempo real de Chi (気) é --. Nas últimas 24 horas, 気 foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de 気 é $ 0.00205066, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, 気 variou -2.03% na última hora, -4.24% nas últimas 24 horas e -3.51% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Chi (気)

Capitalização de mercado $ 28.63K Volume (24h) -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 28.63K Fornecimento Circulante 999.70M Fornecimento total 999,695,435.659099

A capitalização de mercado atual de Chi é $ 28.63K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de 気 é 999.70M, com um fornecimento total de 999695435.659099. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 28.63K.