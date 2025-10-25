O que é CheckDot (CDT)

The CheckDot platform is a essential checkpoint for the verification for any cryptocurrency project and more. We have been confronted with the lack of transparency of some projects for many years. CheckDot has the ambition to be the first decentralized platform of opinions in various fields: Projects, companies, forms, code and more. Furthermore, CheckDot makes it possible to create requests for advice or audits involving one or two layers of advisors.

Recurso de CheckDot (CDT) Site oficial

Previsão de preço do CheckDot (em USD)

Quanto valerá CheckDot (CDT) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em CheckDot (CDT) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para CheckDot.

CDT para moedas locais

Tokenomics de CheckDot (CDT)

Compreender a tokenomics de CheckDot (CDT) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token CDT agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre CheckDot (CDT) Quanto vale hoje o CheckDot (CDT)? O preço ao vivo de CDT em USD é 0.068174 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de CDT para USD? $ 0.068174 . Confira o O preço atual de CDT para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de CheckDot? A capitalização de mercado de CDT é $ 503.60K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de CDT? O fornecimento circulante de CDT é de 7.39M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de CDT? CDT atingiu um preço máximo histórico de 1.33 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de CDT? CDT atingiu um preço minímo histórico de 0.00930431 USD . Qual é o volume de negociação de CDT? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para CDT é -- USD . CDT vai subir ainda este ano? CDT pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do CDT para uma análise mais detalhada.

Atualizações importantes da indústria sobre o CheckDot (CDT)