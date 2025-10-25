O que é Charged Particles (IONX)

Charged Particles Charged Particles is a protocol that allows users to deposit ERC-20, ERC-721, and ERC-1155 tokens into NFTs. A scarce NFT (e.g. Art, Collectible, Virtual Real Estate, In-Game Item, etc.) can now be transformed into a basket holding a number of other tokens. The Principal amount can be time-locked inside the NFT, and through integration with Aave's aTokens, the programmable yield from these DeFi yield-generating assets is just a few clicks away.

Recurso de Charged Particles (IONX) Site oficial

Previsão de preço do Charged Particles (em USD)

Quanto valerá Charged Particles (IONX) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Charged Particles (IONX) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Charged Particles.

Confira a previsão de preço de Charged Particles agora!

IONX para moedas locais

Experimente o Conversor

Tokenomics de Charged Particles (IONX)

Compreender a tokenomics de Charged Particles (IONX) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token IONX agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Charged Particles (IONX) Quanto vale hoje o Charged Particles (IONX)? O preço ao vivo de IONX em USD é 0.00102359 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de IONX para USD? $ 0.00102359 . Confira o O preço atual de IONX para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Charged Particles? A capitalização de mercado de IONX é $ 81.77K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de IONX? O fornecimento circulante de IONX é de 79.88M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de IONX? IONX atingiu um preço máximo histórico de 2.75 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de IONX? IONX atingiu um preço minímo histórico de 0 USD . Qual é o volume de negociação de IONX? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para IONX é -- USD . IONX vai subir ainda este ano? IONX pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do IONX para uma análise mais detalhada.

