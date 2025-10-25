Informações de preço de ChadFi (CHADFI) (USD)

O preço em tempo real de ChadFi (CHADFI) é --. Nas últimas 24 horas, CHADFI foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de CHADFI é $ 0.00174818, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, CHADFI variou -0.13% na última hora, -9.93% nas últimas 24 horas e -6.65% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de ChadFi (CHADFI)

Capitalização de mercado $ 781.39K$ 781.39K $ 781.39K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 781.39K$ 781.39K $ 781.39K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de ChadFi é $ 781.39K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de CHADFI é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 781.39K.