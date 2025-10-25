Informações de preço de Cel AI (SN127) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.983342 $ 0.983342 $ 0.983342 Mínimo 24h $ 1.26 $ 1.26 $ 1.26 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.983342$ 0.983342 $ 0.983342 Máximo 24h $ 1.26$ 1.26 $ 1.26 Máximo histórico $ 3.29$ 3.29 $ 3.29 Menor preço $ 0.385811$ 0.385811 $ 0.385811 Variação de Preço (1h) +1.57% Alteração de Preço (1D) +16.72% Variação de Preço (7d) +25.69% Variação de Preço (7d) +25.69%

O preço em tempo real de Cel AI (SN127) é $1.18. Nas últimas 24 horas, SN127 foi negociado entre a mínima de $ 0.983342 e a máxima de $ 1.26, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de SN127 é $ 3.29, enquanto o mais baixo é $ 0.385811.

Em termos de desempenho de curto prazo, SN127 variou +1.57% na última hora, +16.72% nas últimas 24 horas e +25.69% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Cel AI (SN127)

Capitalização de mercado $ 1.37M$ 1.37M $ 1.37M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.37M$ 1.37M $ 1.37M Fornecimento Circulante 1.16M 1.16M 1.16M Fornecimento total 1,159,800.319641257 1,159,800.319641257 1,159,800.319641257

A capitalização de mercado atual de Cel AI é $ 1.37M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de SN127 é 1.16M, com um fornecimento total de 1159800.319641257. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.37M.