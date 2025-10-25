O que é catty (CATTY)

Catty is a community-driven meme token launched on the Solana blockchain. The token originated as a spontaneous creation by a long-time Ethereum user exploring Solana through the Jupiter Mobile app and Jupiter Studio. Initially intended as a lighthearted experiment with token launch tools, Catty quickly attracted attention from the Solana community due to its humorous backstory and organic social media presence. The project embraces a playful, meme-focused culture while leveraging the speed, low fees, and accessibility of Solana's ecosystem.

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre catty (CATTY) Quanto vale hoje o catty (CATTY)? O preço ao vivo de CATTY em USD é 0 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de CATTY para USD? $ 0 . Qual é a capitalização de mercado de catty? A capitalização de mercado de CATTY é $ 99.16K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de CATTY? O fornecimento circulante de CATTY é de 999.95M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de CATTY? CATTY atingiu um preço máximo histórico de 0 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de CATTY? CATTY atingiu um preço minímo histórico de 0 USD . Qual é o volume de negociação de CATTY? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para CATTY é -- USD . CATTY vai subir ainda este ano? CATTY pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do CATTY para uma análise mais detalhada.

