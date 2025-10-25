Informações de preço de CatSlap (SLAP) (USD)

Variação de preço em 24 horas: Mínimo 24h $ 0.00049802 Máximo 24h $ 0.00051278 Máximo histórico $ 0.01007296 Menor preço $ 0.0001589 Variação de Preço (1h) +0.01% Alteração de Preço (1D) -1.33% Variação de Preço (7d) +0.63%

O preço em tempo real de CatSlap (SLAP) é $0.00050512. Nas últimas 24 horas, SLAP foi negociado entre a mínima de $ 0.00049802 e a máxima de $ 0.00051278, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de SLAP é $ 0.01007296, enquanto o mais baixo é $ 0.0001589.

Em termos de desempenho de curto prazo, SLAP variou +0.01% na última hora, -1.33% nas últimas 24 horas e +0.63% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de CatSlap (SLAP)

Capitalização de mercado $ 1.99M Volume (24h) -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 3.81M Fornecimento Circulante 3.95B Fornecimento total 7,547,128,957.623448

A capitalização de mercado atual de CatSlap é $ 1.99M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de SLAP é 3.95B, com um fornecimento total de 7547128957.623448. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 3.81M.