Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0$ 0 $ 0 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) +0.05% Alteração de Preço (1D) +0.84% Variação de Preço (7d) -0.80% Variação de Preço (7d) -0.80%

O preço em tempo real de CATS (CATS) é --. Nas últimas 24 horas, CATS foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de CATS é $ 0, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, CATS variou +0.05% na última hora, +0.84% nas últimas 24 horas e -0.80% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Capitalização de mercado $ 557.19K$ 557.19K $ 557.19K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 557.19K$ 557.19K $ 557.19K Fornecimento Circulante 600.00B 600.00B 600.00B Fornecimento total 600,000,000,000.0 600,000,000,000.0 600,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de CATS é $ 557.19K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de CATS é 600.00B, com um fornecimento total de 600000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 557.19K.