$CAPY is a meme token inspired by the capybara — a super chill, social animal that's popular online. This project isn't about complicated tech or financial tricks; it's all about community, fun, and internet culture. $CAPY uses humor and viral energy with a strong Spanish-speaking community backing it. The goal is to become a well-known meme icon and later release NFT collectibles to build a real sense of community.

Compreender a tokenomics de CAPY (CAPY) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token CAPY agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre CAPY (CAPY) Quanto vale hoje o CAPY (CAPY)? O preço ao vivo de CAPY em USD é 0 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de CAPY para USD? $ 0 . Confira o O preço atual de CAPY para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de CAPY? A capitalização de mercado de CAPY é $ 14.23K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de CAPY? O fornecimento circulante de CAPY é de 1.00B USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de CAPY? CAPY atingiu um preço máximo histórico de 0.00165284 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de CAPY? CAPY atingiu um preço minímo histórico de 0 USD . Qual é o volume de negociação de CAPY? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para CAPY é -- USD . CAPY vai subir ainda este ano? CAPY pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do CAPY para uma análise mais detalhada.

