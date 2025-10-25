O preço ao vivo de Cap USD hoje é 1 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de CUSD para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de CUSD facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de Cap USD hoje é 1 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de CUSD para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de CUSD facilmente na MEXC agora.

Logo de Cap USD

Preço de Cap USD (CUSD)

Deslistado

Preço em tempo real de 1 CUSD para USD

$1
$1$1
-0.10%1D
Gráfico de preço em tempo real de Cap USD (CUSD)
Última atualização da página: 2025-10-25 14:52:37 (UTC+8)

Informações de preço de Cap USD (CUSD) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.997052
$ 0.997052$ 0.997052
Mínimo 24h
$ 1.004
$ 1.004$ 1.004
Máximo 24h

$ 0.997052
$ 0.997052$ 0.997052

$ 1.004
$ 1.004$ 1.004

$ 1.17
$ 1.17$ 1.17

$ 0.947752
$ 0.947752$ 0.947752

-0.01%

-0.11%

-0.01%

-0.01%

O preço em tempo real de Cap USD (CUSD) é $1. Nas últimas 24 horas, CUSD foi negociado entre a mínima de $ 0.997052 e a máxima de $ 1.004, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de CUSD é $ 1.17, enquanto o mais baixo é $ 0.947752.

Em termos de desempenho de curto prazo, CUSD variou -0.01% na última hora, -0.11% nas últimas 24 horas e -0.01% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Cap USD (CUSD)

$ 289.99M
$ 289.99M$ 289.99M

--
----

$ 289.99M
$ 289.99M$ 289.99M

289.46M
289.46M 289.46M

289,459,049.4679026
289,459,049.4679026 289,459,049.4679026

A capitalização de mercado atual de Cap USD é $ 289.99M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de CUSD é 289.46M, com um fornecimento total de 289459049.4679026. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 289.99M.

Histórico de preços de Cap USD (CUSD) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de Cap USD em USD foi de $ -0.001193159566641.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de Cap USD em USD foi de $ -0.0009880000.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de Cap USD em USD foi de $ 0.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de Cap USD em USD foi de $ 0.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ -0.001193159566641-0.11%
30 dias$ -0.0009880000-0.09%
60 dias$ 0--
90 dias$ 0--

O que é Cap USD (CUSD)

Cap is a stablecoin protocol that provides credible financial guarantees via two products: the dollar-denominated cUSD and the yield-bearing stcUSD.

cUSD is a digital dollar issued on the Ethereum blockchain that can be used on any network. cUSD's reserve is backed by blue chip stablecoins such as USDC, USDT, pyUSD, BUIDL, and BENJI, i.e. issued by regulated institutions with transparent attestations. It is 1:1 redeemable for any of the available reserve assets.

stcUSD is a savings product issued by staking cUSD. Any cUSD holder has open access to stcUSD. Yield is generated via an autonomous layer of operators, who self-select in and out based on the current hurdle rate of the protocol. The risk of yield generation is covered, meaning users have full downside protection that is verifiable by code.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de Cap USD (CUSD)

Whitepaper
Site oficial

Previsão de preço do Cap USD (em USD)

Quanto valerá Cap USD (CUSD) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Cap USD (CUSD) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Cap USD.

Confira a previsão de preço de Cap USD agora!

CUSD para moedas locais

Tokenomics de Cap USD (CUSD)

Compreender a tokenomics de Cap USD (CUSD) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token CUSD agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Cap USD (CUSD)

Quanto vale hoje o Cap USD (CUSD)?
O preço ao vivo de CUSD em USD é 1.0 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de CUSD para USD?
O preço atual de CUSD para USD é $ 1.0. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Cap USD?
A capitalização de mercado de CUSD é $ 289.99M USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de CUSD?
O fornecimento circulante de CUSD é de 289.46M USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de CUSD?
CUSD atingiu um preço máximo histórico de 1.17 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de CUSD?
CUSD atingiu um preço minímo histórico de 0.947752 USD.
Qual é o volume de negociação de CUSD?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para CUSD é -- USD.
CUSD vai subir ainda este ano?
CUSD pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do CUSD para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 14:52:37 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Cap USD (CUSD)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-24 21:49:00Atualizações da Indústria
Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção
10-23 22:32:48Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo"
10-23 15:34:02Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro
10-23 01:13:05Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo"
10-22 21:14:27Atualizações da Indústria
O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história
10-22 12:58:37Atualizações da Indústria
Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

