O que é Cap USD (CUSD)

Cap is a stablecoin protocol that provides credible financial guarantees via two products: the dollar-denominated cUSD and the yield-bearing stcUSD. cUSD is a digital dollar issued on the Ethereum blockchain that can be used on any network. cUSD's reserve is backed by blue chip stablecoins such as USDC, USDT, pyUSD, BUIDL, and BENJI, i.e. issued by regulated institutions with transparent attestations. It is 1:1 redeemable for any of the available reserve assets. stcUSD is a savings product issued by staking cUSD. Any cUSD holder has open access to stcUSD. Yield is generated via an autonomous layer of operators, who self-select in and out based on the current hurdle rate of the protocol. The risk of yield generation is covered, meaning users have full downside protection that is verifiable by code. Cap is a stablecoin protocol that provides credible financial guarantees via two products: the dollar-denominated cUSD and the yield-bearing stcUSD. cUSD is a digital dollar issued on the Ethereum blockchain that can be used on any network. cUSD's reserve is backed by blue chip stablecoins such as USDC, USDT, pyUSD, BUIDL, and BENJI, i.e. issued by regulated institutions with transparent attestations. It is 1:1 redeemable for any of the available reserve assets. stcUSD is a savings product issued by staking cUSD. Any cUSD holder has open access to stcUSD. Yield is generated via an autonomous layer of operators, who self-select in and out based on the current hurdle rate of the protocol. The risk of yield generation is covered, meaning users have full downside protection that is verifiable by code.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de Cap USD (CUSD) Whitepaper Site oficial

Previsão de preço do Cap USD (em USD)

Quanto valerá Cap USD (CUSD) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Cap USD (CUSD) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Cap USD.

Confira a previsão de preço de Cap USD agora!

CUSD para moedas locais

Experimente o Conversor

Tokenomics de Cap USD (CUSD)

Compreender a tokenomics de Cap USD (CUSD) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token CUSD agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Cap USD (CUSD) Quanto vale hoje o Cap USD (CUSD)? O preço ao vivo de CUSD em USD é 1.0 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de CUSD para USD? $ 1.0 . Confira o O preço atual de CUSD para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Cap USD? A capitalização de mercado de CUSD é $ 289.99M USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de CUSD? O fornecimento circulante de CUSD é de 289.46M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de CUSD? CUSD atingiu um preço máximo histórico de 1.17 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de CUSD? CUSD atingiu um preço minímo histórico de 0.947752 USD . Qual é o volume de negociação de CUSD? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para CUSD é -- USD . CUSD vai subir ainda este ano? CUSD pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do CUSD para uma análise mais detalhada.

Atualizações importantes da indústria sobre o Cap USD (CUSD)