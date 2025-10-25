O que é Caliber (CAL50)

Caliber (Cal50) is a community-driven BEP-20 token launched on the BNB Smart Chain. It was created to provide DeFi users with a fast, transparent, and fair token with zero private sales or pre-mines. With a fixed total supply of 100,000,000 tokens, Caliber focuses on building a decentralized and self-sustaining ecosystem that rewards community engagement and long-term participation. The project encourages fair access to decentralized finance by promoting utility, liquidity, and accessibility through popular DEX platforms such as PancakeSwap. Caliber is designed for DeFi users who value speed, simplicity, and community governance.

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Caliber (CAL50) Quanto vale hoje o Caliber (CAL50)? O preço ao vivo de CAL50 em USD é 0.287505 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de CAL50 para USD? $ 0.287505 . Confira o O preço atual de CAL50 para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Caliber? A capitalização de mercado de CAL50 é $ 28.75M USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de CAL50? O fornecimento circulante de CAL50 é de 100.00M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de CAL50? CAL50 atingiu um preço máximo histórico de 0.309508 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de CAL50? CAL50 atingiu um preço minímo histórico de 0.155988 USD . Qual é o volume de negociação de CAL50? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para CAL50 é -- USD . CAL50 vai subir ainda este ano? CAL50 pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do CAL50 para uma análise mais detalhada.

