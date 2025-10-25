O preço ao vivo de Bware hoje é 0.087408 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de INFRA para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de INFRA facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de Bware hoje é 0.087408 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de INFRA para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de INFRA facilmente na MEXC agora.

Preço de Bware (INFRA)

Preço em tempo real de 1 INFRA para USD

$0.087408
$0.087408$0.087408
0.00%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de Bware (INFRA)
Última atualização da página: 2025-10-25 16:04:46 (UTC+8)

Informações de preço de Bware (INFRA) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.082317
$ 0.082317$ 0.082317
Mínimo 24h
$ 0.087483
$ 0.087483$ 0.087483
Máximo 24h

$ 0.082317
$ 0.082317$ 0.082317

$ 0.087483
$ 0.087483$ 0.087483

$ 2.45
$ 2.45$ 2.45

$ 0.082317
$ 0.082317$ 0.082317

+0.03%

-0.06%

-2.54%

-2.54%

O preço em tempo real de Bware (INFRA) é $0.087408. Nas últimas 24 horas, INFRA foi negociado entre a mínima de $ 0.082317 e a máxima de $ 0.087483, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de INFRA é $ 2.45, enquanto o mais baixo é $ 0.082317.

Em termos de desempenho de curto prazo, INFRA variou +0.03% na última hora, -0.06% nas últimas 24 horas e -2.54% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Bware (INFRA)

$ 435.98K
$ 435.98K$ 435.98K

--
----

$ 8.74M
$ 8.74M$ 8.74M

4.99M
4.99M 4.99M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Bware é $ 435.98K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de INFRA é 4.99M, com um fornecimento total de 100000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 8.74M.

Histórico de preços de Bware (INFRA) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de Bware em USD foi de $ 0.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de Bware em USD foi de $ -0.0089381235.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de Bware em USD foi de $ -0.0170002528.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de Bware em USD foi de $ -0.03222936372442725.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ 0-0.06%
30 dias$ -0.0089381235-10.22%
60 dias$ -0.0170002528-19.44%
90 dias$ -0.03222936372442725-26.93%

O que é Bware (INFRA)

What is the project about? Bware Labs is a provider of multichain, scalable solutions, focused on infrastructure and dev tools. Founded in 2020, in Bucharest, Romania, Bware Labs aims to solve efficiency and performance challenges in the Web3 industry.

What makes your project unique? Providing unparalleled quality, performance, and ease of use to blockchain API, Blast, Bware Labs API platform innovates by decentralizing its infrastructure through onboarding third-party node providers to participate in the platform. It does this by being the first to adopt a reward model for node runners, incentivizing them in order to increase the decentralization of the platform and ultimately improve access to supported blockchains.

History of your project. The Bware Labs founders set out to build an alternative infrastructure platform that focused on high performance, decentralization, security, and accessibility all at the same time, without relying on a centralized authority. This is how Blast, Bware Labs decentralized API platform appeared. Bware Labs now offers a full range of services for Avalanche Subnets and Polygon Supernets, validators, custom indexing services on the Klaytn Network, snapshot services for Aptos, XPLA, Persistence, OKP4, Nolus and Uptick, faucet services, and they are bridge operators for Avalanche, deBridge, Axelar, and Connext.

What’s next for your project? Bware Labs expanded well over the blockchain infrastructure business and is aiming to become an all-encompassing ecosystem for all the tools the Web3 players need, servicing not only builders, but also enterprises, blockchains, and App Chains.

What can your token be used for? $INFRA is the ERC20 token that enables Blast to run permissionless. The node providers in Blast are rewarded with the INFRA token if they can sustain the quality required by Bware Labs' proprietary Integrity protocol. Holders will be able to stake tokens, run their own nodes, or delegate them to earn more yield.

Recurso de Bware (INFRA)

Whitepaper
Site oficial

Previsão de preço do Bware (em USD)

Quanto valerá Bware (INFRA) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Bware (INFRA) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Bware.

Confira a previsão de preço de Bware agora!

INFRA para moedas locais

Tokenomics de Bware (INFRA)

Compreender a tokenomics de Bware (INFRA) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token INFRA agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Bware (INFRA)

Quanto vale hoje o Bware (INFRA)?
O preço ao vivo de INFRA em USD é 0.087408 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de INFRA para USD?
O preço atual de INFRA para USD é $ 0.087408. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Bware?
A capitalização de mercado de INFRA é $ 435.98K USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de INFRA?
O fornecimento circulante de INFRA é de 4.99M USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de INFRA?
INFRA atingiu um preço máximo histórico de 2.45 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de INFRA?
INFRA atingiu um preço minímo histórico de 0.082317 USD.
Qual é o volume de negociação de INFRA?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para INFRA é -- USD.
INFRA vai subir ainda este ano?
INFRA pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do INFRA para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 16:04:46 (UTC+8)

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

