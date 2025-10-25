Informações de preço de BVM (BVM) (USD)

Variação de preço em 24 horas: Mínimo 24h $ 0.01150337 Máximo 24h $ 0.01318803 Máximo histórico $ 6.94 Menor preço $ 0.01117383 Variação de Preço (1h) +0.00% Alteração de Preço (1D) +5.32% Variação de Preço (7d) -11.58%

O preço em tempo real de BVM (BVM) é $0.0129002. Nas últimas 24 horas, BVM foi negociado entre a mínima de $ 0.01150337 e a máxima de $ 0.01318803, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de BVM é $ 6.94, enquanto o mais baixo é $ 0.01117383.

Em termos de desempenho de curto prazo, BVM variou +0.00% na última hora, +5.32% nas últimas 24 horas e -11.58% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de BVM (BVM)

Capitalização de mercado $ 320.16K Volume (24h) -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.29M Fornecimento Circulante 24.82M Fornecimento total 99,741,589.87

A capitalização de mercado atual de BVM é $ 320.16K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de BVM é 24.82M, com um fornecimento total de 99741589.87. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.29M.