Informações de preço de Bubblebid (BBB) (USD)

O preço em tempo real de Bubblebid (BBB) é --. Nas últimas 24 horas, BBB foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de BBB é $ 0.01369516, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, BBB variou +0.50% na última hora, +0.28% nas últimas 24 horas e +23.69% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Bubblebid (BBB)

Capitalização de mercado $ 11.63K$ 11.63K $ 11.63K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 11.63K$ 11.63K $ 11.63K Fornecimento Circulante 21.00M 21.00M 21.00M Fornecimento total 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Bubblebid é $ 11.63K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de BBB é 21.00M, com um fornecimento total de 21000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 11.63K.