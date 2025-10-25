Informações de preço de Brewski (BREWSKI) (USD)

Variação de preço em 24 horas: Mínimo 24h $ 0 Máximo 24h $ 0 Máximo histórico $ 0.00277218 Menor preço $ 0 Variação de Preço (1h) -0.00% Alteração de Preço (1D) -2.04% Variação de Preço (7d) +2.97%

O preço em tempo real de Brewski (BREWSKI) é --. Nas últimas 24 horas, BREWSKI foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de BREWSKI é $ 0.00277218, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, BREWSKI variou -0.00% na última hora, -2.04% nas últimas 24 horas e +2.97% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Brewski (BREWSKI)

Capitalização de mercado $ 19.90K Volume (24h) -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 19.90K Fornecimento Circulante 999.41M Fornecimento total 999,406,609.968111

A capitalização de mercado atual de Brewski é $ 19.90K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de BREWSKI é 999.41M, com um fornecimento total de 999406609.968111. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 19.90K.