Informações de preço de Brain (SN90) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.706233 $ 0.706233 $ 0.706233 Mínimo 24h $ 0.755198 $ 0.755198 $ 0.755198 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.706233$ 0.706233 $ 0.706233 Máximo 24h $ 0.755198$ 0.755198 $ 0.755198 Máximo histórico $ 0.952517$ 0.952517 $ 0.952517 Menor preço $ 0.316266$ 0.316266 $ 0.316266 Variação de Preço (1h) -0.43% Alteração de Preço (1D) -0.92% Variação de Preço (7d) +6.60% Variação de Preço (7d) +6.60%

O preço em tempo real de Brain (SN90) é $0.724137. Nas últimas 24 horas, SN90 foi negociado entre a mínima de $ 0.706233 e a máxima de $ 0.755198, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de SN90 é $ 0.952517, enquanto o mais baixo é $ 0.316266.

Em termos de desempenho de curto prazo, SN90 variou -0.43% na última hora, -0.92% nas últimas 24 horas e +6.60% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Brain (SN90)

Capitalização de mercado $ 398.04K$ 398.04K $ 398.04K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 398.04K$ 398.04K $ 398.04K Fornecimento Circulante 549.68K 549.68K 549.68K Fornecimento total 549,680.0 549,680.0 549,680.0

A capitalização de mercado atual de Brain é $ 398.04K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de SN90 é 549.68K, com um fornecimento total de 549680.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 398.04K.