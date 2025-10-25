O que é BORNE (BORNE)

Spellborne is a retro inspired monster collector RPG, a beautiful mixture of nostalgic gameplay elements and modern technology. Monsters can be battled, and collected through gameplay, then fed items and crops that come from farming and crafting. Spellborne takes the best of Pokemon, Tamagotchi and Stardew Valley, creating an ecosystem where markets for monsters, in-game resources and cosmetics are open and controlled by players, making it distinct from existing titles. Humans have a nature of collecting things and building a relationship with them, Spellborne deeply explores this philosophy with its trust systems and decision based quest design. Spellborne is a retro inspired monster collector RPG, a beautiful mixture of nostalgic gameplay elements and modern technology. Monsters can be battled, and collected through gameplay, then fed items and crops that come from farming and crafting. Spellborne takes the best of Pokemon, Tamagotchi and Stardew Valley, creating an ecosystem where markets for monsters, in-game resources and cosmetics are open and controlled by players, making it distinct from existing titles. Humans have a nature of collecting things and building a relationship with them, Spellborne deeply explores this philosophy with its trust systems and decision based quest design.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de BORNE (BORNE) Whitepaper Site oficial

Previsão de preço do BORNE (em USD)

Quanto valerá BORNE (BORNE) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em BORNE (BORNE) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para BORNE.

Confira a previsão de preço de BORNE agora!

BORNE para moedas locais

Experimente o Conversor

Tokenomics de BORNE (BORNE)

Compreender a tokenomics de BORNE (BORNE) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token BORNE agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre BORNE (BORNE) Quanto vale hoje o BORNE (BORNE)? O preço ao vivo de BORNE em USD é 0.01252196 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de BORNE para USD? $ 0.01252196 . Confira o O preço atual de BORNE para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de BORNE? A capitalização de mercado de BORNE é $ 326.92K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de BORNE? O fornecimento circulante de BORNE é de 26.11M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de BORNE? BORNE atingiu um preço máximo histórico de 0.04767635 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de BORNE? BORNE atingiu um preço minímo histórico de 0.00765551 USD . Qual é o volume de negociação de BORNE? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para BORNE é -- USD . BORNE vai subir ainda este ano? BORNE pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do BORNE para uma análise mais detalhada.

Atualizações importantes da indústria sobre o BORNE (BORNE)