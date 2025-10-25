O que é Boopa (BOOPA)

Meet $BOOPA, the first-ever dog memecoin born on the Solana blockchain via Boop.fun — where memes meet speed. Boopa isn't just a token; it's a bark of rebellion against boring utility coins. With lightning-fast Solana tech and a tail-wagging community, $BOOPA is here to boop, bark, and moon. Whether you're here for the memes, the vibes, or the wag-to-earn culture, Boopa welcomes you to the pack. No roadmap, no promises — just pure, unstoppable meme energy

Recurso de Boopa (BOOPA) Site oficial

Previsão de preço do Boopa (em USD)

Quanto valerá Boopa (BOOPA) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Boopa (BOOPA) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Boopa.

Confira a previsão de preço de Boopa agora!

BOOPA para moedas locais

Experimente o Conversor

Tokenomics de Boopa (BOOPA)

Compreender a tokenomics de Boopa (BOOPA) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token BOOPA agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Boopa (BOOPA) Quanto vale hoje o Boopa (BOOPA)? O preço ao vivo de BOOPA em USD é 0 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de BOOPA para USD? $ 0 . Confira o O preço atual de BOOPA para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Boopa? A capitalização de mercado de BOOPA é $ 85.06K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de BOOPA? O fornecimento circulante de BOOPA é de 1.00B USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de BOOPA? BOOPA atingiu um preço máximo histórico de 0.01075817 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de BOOPA? BOOPA atingiu um preço minímo histórico de 0 USD . Qual é o volume de negociação de BOOPA? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para BOOPA é -- USD . BOOPA vai subir ainda este ano? BOOPA pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do BOOPA para uma análise mais detalhada.

