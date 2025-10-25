Informações de preço de BOMET (BOMET) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0.00120831 $ 0.00120831 $ 0.00120831 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0.00120831$ 0.00120831 $ 0.00120831 Máximo histórico $ 0.00193848$ 0.00193848 $ 0.00193848 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) +1.51% Alteração de Preço (1D) +19.80% Variação de Preço (7d) -9.17% Variação de Preço (7d) -9.17%

O preço em tempo real de BOMET (BOMET) é $0.00113916. Nas últimas 24 horas, BOMET foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0.00120831, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de BOMET é $ 0.00193848, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, BOMET variou +1.51% na última hora, +19.80% nas últimas 24 horas e -9.17% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de BOMET (BOMET)

Capitalização de mercado $ 683.68K$ 683.68K $ 683.68K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 683.68K$ 683.68K $ 683.68K Fornecimento Circulante 600.00M 600.00M 600.00M Fornecimento total 600,000,000.0 600,000,000.0 600,000,000.0

A capitalização de mercado atual de BOMET é $ 683.68K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de BOMET é 600.00M, com um fornecimento total de 600000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 683.68K.