O que é BLOXWAP (BLOXWAP)

Bloxwap is a gamified DeFi protocol that converts real-time crypto markets into a "tap-to-play" prediction experience. Instead of using order books or decentralized exchange UIs, users deposit stablecoins and make $1 directional predictions (knock-in barrier options) on price movement with simple taps. ￼ Key mechanics: • PvP (Player vs Player): Users compete head-to-head by placing predictions; those whose predictions succeed split the pot for that time slice. ￼ • PvM (Player vs Market): Each tap is effectively a leveraged barrier option (e.g. up to 50×) that pays out if the price touches the barrier within the next second. ￼ • Under the hood: built on Solana, using Magicblock for ultra-fast block times, Pyth as a low-latency oracle (updates every ~10 ms), and integrates with Drift for perpetual/futures mechanics.

• Payouts and trading settle in stablecoins (USDC). ￼ Utility & purpose: • Low barrier to entry: anyone can participate by tapping, without needing to understand order books, charts, or complex UI. • Social / competitive appeal: users compete for high scores and directly trade with peers or the “market.” • Composability: leverage and barrier mechanics could enable extension into derivatives, structured products, or embedding into broader DeFi ecosystems.

Recurso de BLOXWAP (BLOXWAP) Site oficial

Previsão de preço do BLOXWAP (em USD)

Quanto valerá BLOXWAP (BLOXWAP) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em BLOXWAP (BLOXWAP) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para BLOXWAP.

BLOXWAP para moedas locais

Tokenomics de BLOXWAP (BLOXWAP)

Compreender a tokenomics de BLOXWAP (BLOXWAP) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token BLOXWAP agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre BLOXWAP (BLOXWAP) Quanto vale hoje o BLOXWAP (BLOXWAP)? O preço ao vivo de BLOXWAP em USD é 0.00104584 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de BLOXWAP para USD? $ 0.00104584 . Confira o O preço atual de BLOXWAP para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de BLOXWAP? A capitalização de mercado de BLOXWAP é $ 1.05M USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de BLOXWAP? O fornecimento circulante de BLOXWAP é de 999.99M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de BLOXWAP? BLOXWAP atingiu um preço máximo histórico de 0.00230684 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de BLOXWAP? BLOXWAP atingiu um preço minímo histórico de 0 USD . Qual é o volume de negociação de BLOXWAP? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para BLOXWAP é -- USD . BLOXWAP vai subir ainda este ano? BLOXWAP pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do BLOXWAP para uma análise mais detalhada.

Atualizações importantes da indústria sobre o BLOXWAP (BLOXWAP)