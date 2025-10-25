O que é BlockTrader365 (BT365)

BlockTrader365 and its platform token $BT365 enables users to make better trading decisions by only providing the most valuable onchain data about a token and its holders behavior. The platform charges a small fee for conduction transactions, which is used for buying back the $BT365 token. By holding the $BT365 token users can gain access to valuable onchain data, and get a boosted point score on the trading leaderboard.

Quanto valerá BlockTrader365 (BT365) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em BlockTrader365 (BT365) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para BlockTrader365.

Compreender a tokenomics de BlockTrader365 (BT365) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token BT365 agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre BlockTrader365 (BT365) Quanto vale hoje o BlockTrader365 (BT365)? O preço ao vivo de BT365 em USD é 0.03058671 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de BT365 para USD? $ 0.03058671 . Confira o O preço atual de BT365 para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de BlockTrader365? A capitalização de mercado de BT365 é $ 3.06M USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de BT365? O fornecimento circulante de BT365 é de 100.00M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de BT365? BT365 atingiu um preço máximo histórico de 0.04230719 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de BT365? BT365 atingiu um preço minímo histórico de 0.01739058 USD . Qual é o volume de negociação de BT365? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para BT365 é -- USD . BT365 vai subir ainda este ano? BT365 pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do BT365 para uma análise mais detalhada.

