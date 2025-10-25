Informações de preço de BlockMind (BMIND) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.00000501 $ 0.00000501 $ 0.00000501 Mínimo 24h $ 0.00000518 $ 0.00000518 $ 0.00000518 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.00000501$ 0.00000501 $ 0.00000501 Máximo 24h $ 0.00000518$ 0.00000518 $ 0.00000518 Máximo histórico $ 0.00000744$ 0.00000744 $ 0.00000744 Menor preço $ 0.00000403$ 0.00000403 $ 0.00000403 Variação de Preço (1h) -0.02% Alteração de Preço (1D) +1.98% Variação de Preço (7d) +3.51% Variação de Preço (7d) +3.51%

O preço em tempo real de BlockMind (BMIND) é $0.00000515. Nas últimas 24 horas, BMIND foi negociado entre a mínima de $ 0.00000501 e a máxima de $ 0.00000518, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de BMIND é $ 0.00000744, enquanto o mais baixo é $ 0.00000403.

Em termos de desempenho de curto prazo, BMIND variou -0.02% na última hora, +1.98% nas últimas 24 horas e +3.51% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de BlockMind (BMIND)

Capitalização de mercado $ 515.37K$ 515.37K $ 515.37K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 515.37K$ 515.37K $ 515.37K Fornecimento Circulante 100.00B 100.00B 100.00B Fornecimento total 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de BlockMind é $ 515.37K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de BMIND é 100.00B, com um fornecimento total de 100000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 515.37K.