Informações de preço de Blitz (BLTZ) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0$ 0 $ 0 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) +0.51% Alteração de Preço (1D) -0.64% Variação de Preço (7d) +4.97% Variação de Preço (7d) +4.97%

O preço em tempo real de Blitz (BLTZ) é --. Nas últimas 24 horas, BLTZ foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de BLTZ é $ 0, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, BLTZ variou +0.51% na última hora, -0.64% nas últimas 24 horas e +4.97% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Blitz (BLTZ)

Capitalização de mercado $ 85.32K$ 85.32K $ 85.32K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 85.32K$ 85.32K $ 85.32K Fornecimento Circulante 1.56T 1.56T 1.56T Fornecimento total 1,555,369,000,000.0 1,555,369,000,000.0 1,555,369,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Blitz é $ 85.32K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de BLTZ é 1.56T, com um fornecimento total de 1555369000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 85.32K.