Informações de preço de blai (BLAI) (USD)

Variação de preço em 24 horas: Mínimo 24h $ 0.00125206 Máximo 24h $ 0.00141471 Máximo histórico $ 0.01077165 Menor preço $ 0 Variação de Preço (1h) +2.19% Alteração de Preço (1D) +5.36% Variação de Preço (7d) -8.51%

O preço em tempo real de blai (BLAI) é $0.00132656. Nas últimas 24 horas, BLAI foi negociado entre a mínima de $ 0.00125206 e a máxima de $ 0.00141471, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de BLAI é $ 0.01077165, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, BLAI variou +2.19% na última hora, +5.36% nas últimas 24 horas e -8.51% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de blai (BLAI)

Capitalização de mercado $ 1.03M Volume (24h) -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.33M Fornecimento Circulante 775.00M Fornecimento total 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de blai é $ 1.03M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de BLAI é 775.00M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.33M.