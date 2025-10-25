O que é BFUSD (BFUSD)

BFUSD is a reward-bearing asset redeemable for USD stablecoin. It offers rewards on qualifying balances and can be used as Margin in Futures Accounts, allowing users to earn rewards simultaneously. Users holding BFUSD in their account will receive a daily reward in USD stablecoin at the APR for their Qualifying balance. BFUSD is a reward-bearing asset redeemable for USD stablecoin. It offers rewards on qualifying balances and can be used as Margin in Futures Accounts, allowing users to earn rewards simultaneously. Users holding BFUSD in their account will receive a daily reward in USD stablecoin at the APR for their Qualifying balance.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de BFUSD (BFUSD) Site oficial

Previsão de preço do BFUSD (em USD)

Quanto valerá BFUSD (BFUSD) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em BFUSD (BFUSD) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para BFUSD.

Confira a previsão de preço de BFUSD agora!

BFUSD para moedas locais

Experimente o Conversor

Tokenomics de BFUSD (BFUSD)

Compreender a tokenomics de BFUSD (BFUSD) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token BFUSD agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre BFUSD (BFUSD) Quanto vale hoje o BFUSD (BFUSD)? O preço ao vivo de BFUSD em USD é 0.999883 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de BFUSD para USD? $ 0.999883 . Confira o O preço atual de BFUSD para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de BFUSD? A capitalização de mercado de BFUSD é $ 1.32B USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de BFUSD? O fornecimento circulante de BFUSD é de 1.32B USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de BFUSD? BFUSD atingiu um preço máximo histórico de 1.007 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de BFUSD? BFUSD atingiu um preço minímo histórico de 0.997772 USD . Qual é o volume de negociação de BFUSD? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para BFUSD é -- USD . BFUSD vai subir ainda este ano? BFUSD pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do BFUSD para uma análise mais detalhada.

Atualizações importantes da indústria sobre o BFUSD (BFUSD)