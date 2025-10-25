Informações de preço de BENJAMIN (BENJI) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0.00477446$ 0.00477446 $ 0.00477446 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) -- Alteração de Preço (1D) -0.02% Variação de Preço (7d) -0.02% Variação de Preço (7d) -0.02%

O preço em tempo real de BENJAMIN (BENJI) é --. Nas últimas 24 horas, BENJI foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de BENJI é $ 0.00477446, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, BENJI variou -- na última hora, -0.02% nas últimas 24 horas e -0.02% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de BENJAMIN (BENJI)

Capitalização de mercado $ 53.19K$ 53.19K $ 53.19K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 113.62K$ 113.62K $ 113.62K Fornecimento Circulante 468.14M 468.14M 468.14M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

