O que é BEARY (BEARY)

$BEARY is a memecoin rooted in internet culture and inspired by community references, particularly centered around the bear, a symbol often used in the crypto space. It does not have a specific technical utility and is not intended to solve a particular problem within the blockchain ecosystem. Its identity is based on a recognizable visual universe, a humorous tone, and the active participation of its community. $BEARY is a memecoin rooted in internet culture and inspired by community references, particularly centered around the bear, a symbol often used in the crypto space. It does not have a specific technical utility and is not intended to solve a particular problem within the blockchain ecosystem. Its identity is based on a recognizable visual universe, a humorous tone, and the active participation of its community.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de BEARY (BEARY) Site oficial

Previsão de preço do BEARY (em USD)

Quanto valerá BEARY (BEARY) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em BEARY (BEARY) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para BEARY.

Confira a previsão de preço de BEARY agora!

BEARY para moedas locais

Experimente o Conversor

Tokenomics de BEARY (BEARY)

Compreender a tokenomics de BEARY (BEARY) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token BEARY agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre BEARY (BEARY) Quanto vale hoje o BEARY (BEARY)? O preço ao vivo de BEARY em USD é 0 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de BEARY para USD? $ 0 . Confira o O preço atual de BEARY para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de BEARY? A capitalização de mercado de BEARY é $ 17.83K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de BEARY? O fornecimento circulante de BEARY é de 989.71M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de BEARY? BEARY atingiu um preço máximo histórico de 0.00268921 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de BEARY? BEARY atingiu um preço minímo histórico de 0 USD . Qual é o volume de negociação de BEARY? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para BEARY é -- USD . BEARY vai subir ainda este ano? BEARY pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do BEARY para uma análise mais detalhada.

Atualizações importantes da indústria sobre o BEARY (BEARY)