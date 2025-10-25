Informações de preço de Based Coin (BASED) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0
Mínimo 24h $ 0
Máximo 24h $ 0
Máximo histórico $ 0
Menor preço $ 0
Variação de Preço (1h) +0.02%
Alteração de Preço (1D) -3.95%
Variação de Preço (7d) +1.76%

O preço em tempo real de Based Coin (BASED) é --. Nas últimas 24 horas, BASED foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de BASED é $ 0, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, BASED variou +0.02% na última hora, -3.95% nas últimas 24 horas e +1.76% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Based Coin (BASED)

Capitalização de mercado $ 1.20M
Volume (24h) --
Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.30M
Fornecimento Circulante 57.28B
Fornecimento total 62,325,653,056.26195

A capitalização de mercado atual de Based Coin é $ 1.20M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de BASED é 57.28B, com um fornecimento total de 62325653056.26195. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.30M.