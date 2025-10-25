Informações de preço de bapcat (BAP) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.00007199 $ 0.00007199 $ 0.00007199 Mínimo 24h $ 0.00007716 $ 0.00007716 $ 0.00007716 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.00007199$ 0.00007199 $ 0.00007199 Máximo 24h $ 0.00007716$ 0.00007716 $ 0.00007716 Máximo histórico $ 0.01325672$ 0.01325672 $ 0.01325672 Menor preço $ 0.00006423$ 0.00006423 $ 0.00006423 Variação de Preço (1h) +0.35% Alteração de Preço (1D) +4.49% Variação de Preço (7d) -1.71% Variação de Preço (7d) -1.71%

O preço em tempo real de bapcat (BAP) é $0.0000767. Nas últimas 24 horas, BAP foi negociado entre a mínima de $ 0.00007199 e a máxima de $ 0.00007716, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de BAP é $ 0.01325672, enquanto o mais baixo é $ 0.00006423.

Em termos de desempenho de curto prazo, BAP variou +0.35% na última hora, +4.49% nas últimas 24 horas e -1.71% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de bapcat (BAP)

Capitalização de mercado $ 32.21K$ 32.21K $ 32.21K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 32.21K$ 32.21K $ 32.21K Fornecimento Circulante 419.91M 419.91M 419.91M Fornecimento total 419,908,470.611799 419,908,470.611799 419,908,470.611799

A capitalização de mercado atual de bapcat é $ 32.21K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de BAP é 419.91M, com um fornecimento total de 419908470.611799. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 32.21K.