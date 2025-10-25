Informações de preço de Baked (BAKED) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0.094376$ 0.094376 $ 0.094376 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) +0.02% Alteração de Preço (1D) -0.02% Variação de Preço (7d) -12.29% Variação de Preço (7d) -12.29%

O preço em tempo real de Baked (BAKED) é --. Nas últimas 24 horas, BAKED foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de BAKED é $ 0.094376, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, BAKED variou +0.02% na última hora, -0.02% nas últimas 24 horas e -12.29% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Baked (BAKED)

Capitalização de mercado $ 37.90K$ 37.90K $ 37.90K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 162.89K$ 162.89K $ 162.89K Fornecimento Circulante 69.80M 69.80M 69.80M Fornecimento total 300,000,000.0 300,000,000.0 300,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Baked é $ 37.90K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de BAKED é 69.80M, com um fornecimento total de 300000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 162.89K.