Informações de preço de BAGLESS (BAGLESS) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0$ 0 $ 0 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) +0.31% Alteração de Preço (1D) -1.30% Variação de Preço (7d) +4.43% Variação de Preço (7d) +4.43%

O preço em tempo real de BAGLESS (BAGLESS) é --. Nas últimas 24 horas, BAGLESS foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de BAGLESS é $ 0, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, BAGLESS variou +0.31% na última hora, -1.30% nas últimas 24 horas e +4.43% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de BAGLESS (BAGLESS)

Capitalização de mercado $ 15.76K$ 15.76K $ 15.76K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 15.76K$ 15.76K $ 15.76K Fornecimento Circulante 999.19M 999.19M 999.19M Fornecimento total 999,187,938.8841624 999,187,938.8841624 999,187,938.8841624

A capitalização de mercado atual de BAGLESS é $ 15.76K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de BAGLESS é 999.19M, com um fornecimento total de 999187938.8841624. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 15.76K.