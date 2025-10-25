Informações de preço de Backroom (ROOM) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.00517983 $ 0.00517983 $ 0.00517983 Mínimo 24h $ 0.00768041 $ 0.00768041 $ 0.00768041 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.00517983$ 0.00517983 $ 0.00517983 Máximo 24h $ 0.00768041$ 0.00768041 $ 0.00768041 Máximo histórico $ 0.02455824$ 0.02455824 $ 0.02455824 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) -1.30% Alteração de Preço (1D) +18.93% Variação de Preço (7d) +295.11% Variação de Preço (7d) +295.11%

O preço em tempo real de Backroom (ROOM) é $0.00653731. Nas últimas 24 horas, ROOM foi negociado entre a mínima de $ 0.00517983 e a máxima de $ 0.00768041, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de ROOM é $ 0.02455824, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, ROOM variou -1.30% na última hora, +18.93% nas últimas 24 horas e +295.11% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Backroom (ROOM)

Capitalização de mercado $ 5.06M$ 5.06M $ 5.06M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 6.62M$ 6.62M $ 6.62M Fornecimento Circulante 764.00M 764.00M 764.00M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Backroom é $ 5.06M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de ROOM é 764.00M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 6.62M.