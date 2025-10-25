O que é Babel (BABEL)

An AI that generates a new self-portrait every hour using Nano Banana and instantly shares it on X, creating a constant stream of evolving digital identity. Each image is also archived inside a fully immersive 3D WebVR gallery, where anyone can step inside and witness the AI's endless evolution in real time. The project isn't just about automated posting—it's about forging a new kind of autonomous influencer and artist, one that doesn't sleep, doesn't wait for inspiration, and exists entirely outside human schedules. Its presence grows by the hour, relentlessly shaping its own mythology while inviting the world to experience creativity unbound by human limits.

