Informações de preço de Avo (AVO) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.0125936 $ 0.0125936 $ 0.0125936 Mínimo 24h $ 0.01330365 $ 0.01330365 $ 0.01330365 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.0125936$ 0.0125936 $ 0.0125936 Máximo 24h $ 0.01330365$ 0.01330365 $ 0.01330365 Máximo histórico $ 0.02710749$ 0.02710749 $ 0.02710749 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) -0.67% Alteração de Preço (1D) +2.79% Variação de Preço (7d) -21.58% Variação de Preço (7d) -21.58%

O preço em tempo real de Avo (AVO) é $0.01311075. Nas últimas 24 horas, AVO foi negociado entre a mínima de $ 0.0125936 e a máxima de $ 0.01330365, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de AVO é $ 0.02710749, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, AVO variou -0.67% na última hora, +2.79% nas últimas 24 horas e -21.58% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Avo (AVO)

Capitalização de mercado $ 13.06M$ 13.06M $ 13.06M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 13.06M$ 13.06M $ 13.06M Fornecimento Circulante 999.97M 999.97M 999.97M Fornecimento total 999,969,427.965676 999,969,427.965676 999,969,427.965676

A capitalização de mercado atual de Avo é $ 13.06M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de AVO é 999.97M, com um fornecimento total de 999969427.965676. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 13.06M.