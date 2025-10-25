O que é AU79 (AU79)

AU79 = Symbolism + Story. There are 118 elements on the periodic table. Gold is number 79 — the most culturally powerful number in human history. But $AU79 isn't just chemistry, It's alchemical storytelling. A symbol every king, banker, and prepper has trusted for 5,000 years, Now re-coded for the digital age. This isn't just a meme coin but It's a closed-loop narrative weapon engineered for belief. Its Utility is store of Value and aim is to Flip the Gold Market. AU79 = Symbolism + Story. There are 118 elements on the periodic table. Gold is number 79 — the most culturally powerful number in human history. But $AU79 isn't just chemistry, It's alchemical storytelling. A symbol every king, banker, and prepper has trusted for 5,000 years, Now re-coded for the digital age. This isn't just a meme coin but It's a closed-loop narrative weapon engineered for belief. Its Utility is store of Value and aim is to Flip the Gold Market.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de AU79 (AU79) Site oficial

Previsão de preço do AU79 (em USD)

Quanto valerá AU79 (AU79) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em AU79 (AU79) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para AU79.

Confira a previsão de preço de AU79 agora!

AU79 para moedas locais

Experimente o Conversor

Tokenomics de AU79 (AU79)

Compreender a tokenomics de AU79 (AU79) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token AU79 agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre AU79 (AU79) Quanto vale hoje o AU79 (AU79)? O preço ao vivo de AU79 em USD é 0.0224581 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de AU79 para USD? $ 0.0224581 . Confira o O preço atual de AU79 para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de AU79? A capitalização de mercado de AU79 é $ 22.33M USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de AU79? O fornecimento circulante de AU79 é de 999.87M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de AU79? AU79 atingiu um preço máximo histórico de 0.03850425 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de AU79? AU79 atingiu um preço minímo histórico de 0.00608277 USD . Qual é o volume de negociação de AU79? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para AU79 é -- USD . AU79 vai subir ainda este ano? AU79 pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do AU79 para uma análise mais detalhada.

Atualizações importantes da indústria sobre o AU79 (AU79)