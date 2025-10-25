O que é Astera USD (ASUSD)

asUSD is an autonomous stablecoin that solves the stablecoin trilemma through innovative Facilitator architecture. Unlike traditional stablecoins that rely on manual governance, asUSD uses modular smart contracts called Facilitators that can mint and burn tokens autonomously for specific use cases while maintaining perfect risk isolation. The system features predictive interest rate management that anticipates price deviations before they occur, Algorithmic Market Operations (AMOs) for unlimited liquidity provision, and multi-chain functionality without bridge risks. asUSD serves as infrastructure-grade money for DeFi, enabling sophisticated credit markets, automated liquidity provision, and seamless integration across protocols. Each Facilitator operates independently with mathematical constraints that prevent overissuance, creating a scalable system that maintains stability and security while enabling infinite use case expansion.

ASUSD para moedas locais

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Astera USD (ASUSD) Quanto vale hoje o Astera USD (ASUSD)? O preço ao vivo de ASUSD em USD é 0.490772 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de ASUSD para USD? $ 0.490772 . Confira o O preço atual de ASUSD para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Astera USD? A capitalização de mercado de ASUSD é $ 5.89M USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de ASUSD? O fornecimento circulante de ASUSD é de 12.00M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de ASUSD? ASUSD atingiu um preço máximo histórico de 2.0 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de ASUSD? ASUSD atingiu um preço minímo histórico de 0.490725 USD . Qual é o volume de negociação de ASUSD? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para ASUSD é -- USD . ASUSD vai subir ainda este ano? ASUSD pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do ASUSD para uma análise mais detalhada.

