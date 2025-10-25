Informações de preço de aster dog (ADOG) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0.00372484$ 0.00372484 $ 0.00372484 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) +1.25% Alteração de Preço (1D) -8.52% Variação de Preço (7d) -30.56% Variação de Preço (7d) -30.56%

O preço em tempo real de aster dog (ADOG) é --. Nas últimas 24 horas, ADOG foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de ADOG é $ 0.00372484, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, ADOG variou +1.25% na última hora, -8.52% nas últimas 24 horas e -30.56% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de aster dog (ADOG)

Capitalização de mercado $ 625.74K$ 625.74K $ 625.74K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 625.74K$ 625.74K $ 625.74K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de aster dog é $ 625.74K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de ADOG é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 625.74K.