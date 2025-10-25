Informações de preço de ASK SPLAT (SPLAT) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.00178812 Mínimo 24h $ 0.00222958 Máximo 24h Máximo histórico $ 0.02859411 Menor preço $ 0.00178812 Variação de Preço (1h) +0.18% Alteração de Preço (1D) -17.77% Variação de Preço (7d) -40.68%

O preço em tempo real de ASK SPLAT (SPLAT) é $0.00180865. Nas últimas 24 horas, SPLAT foi negociado entre a mínima de $ 0.00178812 e a máxima de $ 0.00222958, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de SPLAT é $ 0.02859411, enquanto o mais baixo é $ 0.00178812.

Em termos de desempenho de curto prazo, SPLAT variou +0.18% na última hora, -17.77% nas últimas 24 horas e -40.68% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de ASK SPLAT (SPLAT)

Capitalização de mercado $ 1.19M Volume (24h) -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.73M Fornecimento Circulante 656.70M Fornecimento total 956,696,300.3446976

A capitalização de mercado atual de ASK SPLAT é $ 1.19M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de SPLAT é 656.70M, com um fornecimento total de 956696300.3446976. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.73M.