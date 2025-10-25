Informações de preço de ArchAI (ARCHAI) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.00333983 $ 0.00333983 $ 0.00333983 Mínimo 24h $ 0.00349122 $ 0.00349122 $ 0.00349122 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.00333983$ 0.00333983 $ 0.00333983 Máximo 24h $ 0.00349122$ 0.00349122 $ 0.00349122 Máximo histórico $ 0.00836712$ 0.00836712 $ 0.00836712 Menor preço $ 0.00271399$ 0.00271399 $ 0.00271399 Variação de Preço (1h) -2.15% Alteração de Preço (1D) -0.08% Variação de Preço (7d) -2.46% Variação de Preço (7d) -2.46%

O preço em tempo real de ArchAI (ARCHAI) é $0.00338229. Nas últimas 24 horas, ARCHAI foi negociado entre a mínima de $ 0.00333983 e a máxima de $ 0.00349122, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de ARCHAI é $ 0.00836712, enquanto o mais baixo é $ 0.00271399.

Em termos de desempenho de curto prazo, ARCHAI variou -2.15% na última hora, -0.08% nas últimas 24 horas e -2.46% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de ArchAI (ARCHAI)

Capitalização de mercado $ 1.39M$ 1.39M $ 1.39M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 2.78M$ 2.78M $ 2.78M Fornecimento Circulante 410.15M 410.15M 410.15M Fornecimento total 822,688,389.0 822,688,389.0 822,688,389.0

A capitalização de mercado atual de ArchAI é $ 1.39M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de ARCHAI é 410.15M, com um fornecimento total de 822688389.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 2.78M.