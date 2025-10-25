Informações de preço de AQC (AQC) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0.00139759 $ 0.00139759 $ 0.00139759 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0.00139759$ 0.00139759 $ 0.00139759 Máximo histórico $ 0.00185075$ 0.00185075 $ 0.00185075 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) +0.52% Alteração de Preço (1D) +0.31% Variação de Preço (7d) +4.79% Variação de Preço (7d) +4.79%

O preço em tempo real de AQC (AQC) é $0.001132. Nas últimas 24 horas, AQC foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0.00139759, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de AQC é $ 0.00185075, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, AQC variou +0.52% na última hora, +0.31% nas últimas 24 horas e +4.79% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de AQC (AQC)

Capitalização de mercado $ 1.08M$ 1.08M $ 1.08M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.11M$ 1.11M $ 1.11M Fornecimento Circulante 950.23M 950.23M 950.23M Fornecimento total 984,506,942.442517 984,506,942.442517 984,506,942.442517

A capitalização de mercado atual de AQC é $ 1.08M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de AQC é 950.23M, com um fornecimento total de 984506942.442517. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.11M.