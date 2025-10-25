Informações de preço de APX (APX) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 1.18 $ 1.18 $ 1.18 Mínimo 24h $ 1.21 $ 1.21 $ 1.21 Máximo 24h Mínimo 24h $ 1.18$ 1.18 $ 1.18 Máximo 24h $ 1.21$ 1.21 $ 1.21 Máximo histórico $ 2.42$ 2.42 $ 2.42 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) -0.09% Alteração de Preço (1D) -1.09% Variação de Preço (7d) +0.95% Variação de Preço (7d) +0.95%

O preço em tempo real de APX (APX) é $1.19. Nas últimas 24 horas, APX foi negociado entre a mínima de $ 1.18 e a máxima de $ 1.21, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de APX é $ 2.42, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, APX variou -0.09% na última hora, -1.09% nas últimas 24 horas e +0.95% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de APX (APX)

Capitalização de mercado $ 44.59M$ 44.59M $ 44.59M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 4.73B$ 4.73B $ 4.73B Fornecimento Circulante 37.47M 37.47M 37.47M Fornecimento total 3,975,255,603.427746 3,975,255,603.427746 3,975,255,603.427746

A capitalização de mercado atual de APX é $ 44.59M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de APX é 37.47M, com um fornecimento total de 3975255603.427746. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 4.73B.