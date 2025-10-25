O que é Anvil (ANVL)

Anvil is a system of Ethereum-based smart contracts that manages collateral and issues fully secured credit. A primary example is a letter of credit (LOC), analogous to a paper bank cheque drawing verified funds, providing an economic guarantee of payment. Anvil enables transparency and trustless verification of assets, thereby reducing counterparty risk. The protocol is designed for maximum efficiency and extensibility to incorporate collateral throughout decentralized and traditional finance. What can Anvil be used for? Anvil is a unified protocol for asset provision, designed explicitly for safety, simplicity, and composability as a primitive building block in the development of other applications. Payments: LOCs offer security for both online and in-store digital payment transactions. Counterparty credit: LOCs can be accepted on centralized exchanges to secure instant deposits for immediate trading or more efficient liquidity provision. Asset bridging: LOCs can facilitate immediate cross-platform transactions. LOCs can also secure deposit or withdrawal transactions on layer 2 (L2) implementations. In instances where a platform integrates Anvil LOCs, immediate, on-demand asset transfers can be safely executed.

Recurso de Anvil (ANVL) Whitepaper Site oficial

Tokenomics de Anvil (ANVL)

Compreender a tokenomics de Anvil (ANVL) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token ANVL agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Anvil (ANVL) Quanto vale hoje o Anvil (ANVL)? O preço ao vivo de ANVL em USD é 0 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de ANVL para USD? $ 0 . Confira o O preço atual de ANVL para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Anvil? A capitalização de mercado de ANVL é $ 45.76M USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de ANVL? O fornecimento circulante de ANVL é de 80.20B USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de ANVL? ANVL atingiu um preço máximo histórico de 0.00929021 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de ANVL? ANVL atingiu um preço minímo histórico de 0 USD . Qual é o volume de negociação de ANVL? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para ANVL é -- USD . ANVL vai subir ainda este ano? ANVL pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do ANVL para uma análise mais detalhada.

