Informações de preço de Andromeda (ANDR) (USD)

Variação de preço em 24 horas: Mínimo 24h $ 0.00112422 Máximo 24h $ 0.00125896 Máximo histórico $ 1.85 Menor preço $ 0 Variação de Preço (1h) -0.76% Alteração de Preço (1D) -8.48% Variação de Preço (7d) -23.46%

O preço em tempo real de Andromeda (ANDR) é $0.00115215. Nas últimas 24 horas, ANDR foi negociado entre a mínima de $ 0.00112422 e a máxima de $ 0.00125896, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de ANDR é $ 1.85, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, ANDR variou -0.76% na última hora, -8.48% nas últimas 24 horas e -23.46% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Andromeda (ANDR)

Capitalização de mercado $ 263.52K Volume (24h) -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.15M Fornecimento Circulante 228.72M Fornecimento total 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Andromeda é $ 263.52K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de ANDR é 228.72M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.15M.