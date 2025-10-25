Informações de preço de Altered State Machine (ASTO) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.0044337 $ 0.0044337 $ 0.0044337 Mínimo 24h $ 0.00450541 $ 0.00450541 $ 0.00450541 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.0044337$ 0.0044337 $ 0.0044337 Máximo 24h $ 0.00450541$ 0.00450541 $ 0.00450541 Máximo histórico $ 0.890471$ 0.890471 $ 0.890471 Menor preço $ 0.00414492$ 0.00414492 $ 0.00414492 Variação de Preço (1h) -- Alteração de Preço (1D) -0.98% Variação de Preço (7d) +5.33% Variação de Preço (7d) +5.33%

O preço em tempo real de Altered State Machine (ASTO) é $0.00445002. Nas últimas 24 horas, ASTO foi negociado entre a mínima de $ 0.0044337 e a máxima de $ 0.00450541, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de ASTO é $ 0.890471, enquanto o mais baixo é $ 0.00414492.

Em termos de desempenho de curto prazo, ASTO variou -- na última hora, -0.98% nas últimas 24 horas e +5.33% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Altered State Machine (ASTO)

Capitalização de mercado $ 3.65M$ 3.65M $ 3.65M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 10.61M$ 10.61M $ 10.61M Fornecimento Circulante 821.19M 821.19M 821.19M Fornecimento total 2,384,000,000.0 2,384,000,000.0 2,384,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Altered State Machine é $ 3.65M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de ASTO é 821.19M, com um fornecimento total de 2384000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 10.61M.