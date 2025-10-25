O preço ao vivo de Alpha Pay hoje é 0 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de ALPAY para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de ALPAY facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de Alpha Pay hoje é 0 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de ALPAY para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de ALPAY facilmente na MEXC agora.

Mais sobre ALPAY

Informações sobre preços de ALPAY

Site oficial do ALPAY

Tokenomics de ALPAY

Previsão de preço de ALPAY

Ganhos

Airdrop+

Notícias

Blog

Aprendizado

Logo de Alpha Pay

Preço de Alpha Pay (ALPAY)

Deslistado

Preço em tempo real de 1 ALPAY para USD

$0.0001168
$0.0001168$0.0001168
-4.00%1D
mexc
Esses dados sobre tokens são fornecidos por terceiros. A MEXC atua unicamente como um agregador de informações. Explore outros tokens listados no mercado Spot da MEXC!
USD
Gráfico de preço em tempo real de Alpha Pay (ALPAY)
Última atualização da página: 2025-10-25 15:54:09 (UTC+8)

Informações de preço de Alpha Pay (ALPAY) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0
$ 0$ 0
Mínimo 24h
$ 0
$ 0$ 0
Máximo 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-1.30%

-4.01%

-3.53%

-3.53%

O preço em tempo real de Alpha Pay (ALPAY) é --. Nas últimas 24 horas, ALPAY foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de ALPAY é $ 0, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, ALPAY variou -1.30% na última hora, -4.01% nas últimas 24 horas e -3.53% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Alpha Pay (ALPAY)

$ 116.80K
$ 116.80K$ 116.80K

--
----

$ 116.80K
$ 116.80K$ 116.80K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Alpha Pay é $ 116.80K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de ALPAY é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 116.80K.

Histórico de preços de Alpha Pay (ALPAY) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de Alpha Pay em USD foi de $ 0.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de Alpha Pay em USD foi de $ 0.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de Alpha Pay em USD foi de $ 0.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de Alpha Pay em USD foi de $ 0.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ 0-4.01%
30 dias$ 0-46.46%
60 dias$ 0--
90 dias$ 0--

O que é Alpha Pay (ALPAY)

To create a seamless, inclusive, and cost-effective financial ecosystem that empowers users to transact, save, and engage with businesses and communities using Alpha Pay tokens. To revolutionize the world of finance with AI-powered smart payments, making transactions seamless, secure, and accessible to everyone globally. To empower individuals and businesses worldwide with futuristic payment solutions that redefine financial freedom and create economic opportunities for all.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de Alpha Pay (ALPAY)

Site oficial

Previsão de preço do Alpha Pay (em USD)

Quanto valerá Alpha Pay (ALPAY) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Alpha Pay (ALPAY) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Alpha Pay.

Confira a previsão de preço de Alpha Pay agora!

ALPAY para moedas locais

Tokenomics de Alpha Pay (ALPAY)

Compreender a tokenomics de Alpha Pay (ALPAY) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token ALPAY agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Alpha Pay (ALPAY)

Quanto vale hoje o Alpha Pay (ALPAY)?
O preço ao vivo de ALPAY em USD é 0 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de ALPAY para USD?
O preço atual de ALPAY para USD é $ 0. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Alpha Pay?
A capitalização de mercado de ALPAY é $ 116.80K USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de ALPAY?
O fornecimento circulante de ALPAY é de 1.00B USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de ALPAY?
ALPAY atingiu um preço máximo histórico de 0 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de ALPAY?
ALPAY atingiu um preço minímo histórico de 0 USD.
Qual é o volume de negociação de ALPAY?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para ALPAY é -- USD.
ALPAY vai subir ainda este ano?
ALPAY pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do ALPAY para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 15:54:09 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Alpha Pay (ALPAY)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-24 21:49:00Atualizações da Indústria
Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção
10-23 22:32:48Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo"
10-23 15:34:02Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro
10-23 01:13:05Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo"
10-22 21:14:27Atualizações da Indústria
O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história
10-22 12:58:37Atualizações da Indústria
Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

HOT

Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado

Logo de Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,509.57
$111,509.57$111,509.57

+1.32%

Logo de Ethereum

Ethereum

ETH

$3,930.36
$3,930.36$3,930.36

+1.06%

Logo de Ping

Ping

PING

$0.06100
$0.06100$0.06100

+68.50%

Logo de Solana

Solana

SOL

$193.95
$193.95$193.95

+2.37%

Logo de ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$8.3501
$8.3501$8.3501

-57.10%

TOP volume

As criptomoedas com o maior volume de negociação

Logo de Ethereum

Ethereum

ETH

$3,930.36
$3,930.36$3,930.36

+1.06%

Logo de Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,509.57
$111,509.57$111,509.57

+1.32%

Logo de Solana

Solana

SOL

$193.95
$193.95$193.95

+2.37%

Logo de XRP

XRP

XRP

$2.5418
$2.5418$2.5418

+2.50%

Logo de DOGE

DOGE

DOGE

$0.19789
$0.19789$0.19789

+1.52%

Recém-adicionados

Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação

Logo de HODL

HODL

HODL

$0.0000
$0.0000$0.0000

0.00%

Logo de AstroVerse

AstroVerse

ASTRO

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

Logo de SILVER

SILVER

SILVER

$0.0000000000000000
$0.0000000000000000$0.0000000000000000

0.00%

Logo de DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo de PEPPER

PEPPER

PEPPER

$0.000000002022
$0.000000002022$0.000000002022

+102.20%

Principais altas

Principais altas do dia

Logo de QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000004603
$0.0000000000000000004603$0.0000000000000000004603

+1,973.42%

Logo de Cryvantis

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0006335
$0.0006335$0.0006335

+778.64%

Logo de APRO

APRO

AT

$0.3449
$0.3449$0.3449

+244.90%

Logo de Orochi Network

Orochi Network

ON

$0.2788
$0.2788$0.2788

+178.80%

Logo de Giggle Fund

Giggle Fund

GIGGLE

$218.16
$218.16$218.16

+140.95%